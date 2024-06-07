Неизвестный в Шымкенте ранил в живот беременную женщину

Шокирующий инцидент произошел в Шымкенте. Около часа назад в городскую больницу № 2 с ножевым ранением доставлена беременная женщина, передает агентство Kazinform со ссылкой на OTYRAR.

Пострадавшей предположительно 30 лет, она ранена в живот. Кто это сделал, пока неизвестно. Сообщается, что ранение не проникающее, опасности для плода также нет.

Женщине сейчас делают операцию.

— Ее на скорой доставили в сознании. При осмотре у нее выявили беременность, но срок очень маленький. Сейчас ее взяли на операцию, состояние удовлетворительное, — сообщает журналист OTYRAR.

Сотрудники больницы передали информацию о пострадавшей в департамент полиции Шымкента.

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