Неизвестный разместил фишинговую ссылку в чате с пострадавшими от паводка в СКО

В Северо-Казахстанской области неизвестный пользователь разместил в чате «Оповещение. Паводок. Петропавловск» фишинговую ссылку. Жертвами афериста могли стать более тысячи человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, в чате, где жители Петропавловска делятся информацией о паводке, некто с зарубежного номера разместил объявление о том, что пострадавшие якобы могут получить компенсацию в 5 млн тенге. Для этого предлагалось перейти по ссылке.