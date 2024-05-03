Неизвестный разместил фишинговую ссылку в чате с пострадавшими от паводка в СКО
В Северо-Казахстанской области неизвестный пользователь разместил в чате «Оповещение. Паводок. Петропавловск» фишинговую ссылку. Жертвами афериста могли стать более тысячи человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы департамента полиции, в чате, где жители Петропавловска делятся информацией о паводке, некто с зарубежного номера разместил объявление о том, что пострадавшие якобы могут получить компенсацию в 5 млн тенге. Для этого предлагалось перейти по ссылке.
— Оперативники проверили ссылку с помощью современных технических средств и установили, что при переходе телефон будет заражён вирусом, взламывающим аккаунт в WhatsApp. Впоследствии с заражённого телефона по всем контактам рассылается просьба одолжить денег и номер счёта, которым распоряжаются аферисты. Фишинговая ссылка была своевременно удалена, администратор удалил из чата подозрительного пользователя. Стражи порядка убедительно просят людей быть бдительными и проверять всю информацию, касающуюся финансов. Сомнительные объявления и ссылки жители региона могут присылать сотруднику управления криминальной полиции на WhatsApp + 7 747 429 0203 для проверки, — сообщили в пресс-службе.