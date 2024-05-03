РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:18, 03 Май 2024 | GMT +6

    Неизвестный разместил фишинговую ссылку в чате с пострадавшими от паводка в СКО

    сотовые телефоны
    Фото: Kazinform

    В Северо-Казахстанской области неизвестный пользователь разместил в чате «Оповещение. Паводок. Петропавловск» фишинговую ссылку. Жертвами афериста могли стать более тысячи человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, в чате, где жители Петропавловска делятся информацией о паводке, некто с зарубежного номера разместил объявление о том, что пострадавшие якобы могут получить компенсацию в 5 млн тенге. Для этого предлагалось перейти по ссылке.

    — Оперативники проверили ссылку с помощью современных технических средств и установили, что при переходе телефон будет заражён вирусом, взламывающим аккаунт в WhatsApp. Впоследствии с заражённого телефона по всем контактам рассылается просьба одолжить денег и номер счёта, которым распоряжаются аферисты. Фишинговая ссылка была своевременно удалена, администратор удалил из чата подозрительного пользователя. Стражи порядка убедительно просят людей быть бдительными и проверять всю информацию, касающуюся финансов. Сомнительные объявления и ссылки жители региона могут присылать сотруднику управления криминальной полиции на WhatsApp + 7 747 429 0203 для проверки, — сообщили в пресс-службе.

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Мошенничество Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Интернет-мошенничество Паводки в Казахстане Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!