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    16:31, 16 Май 2024 | GMT +6

    Неизвестные взломали мессенджеры руководства Минэнерго РК

    ватсап мошенники
    Фото: Polisia.kz

    В Министерстве энергетики РК сообщили о фактах взлома мессенджеров руководства ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики РК. В этой связи, посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и так далее. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их, — сообщил официальный представитель министерства Шынгыс Ильясов.

    Он добавил, что работа по восстановлению мессенджеров уже ведется.

    Теги:
    Соцсети Минэнерго РК Связь, ТВ, IT Кибератака Кибербезопасность
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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