Неизвестные взломали мессенджеры руководства Минэнерго РК

— Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики РК. В этой связи, посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и так далее. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их, — сообщил официальный представитель министерства Шынгыс Ильясов.