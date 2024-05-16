16:31, 16 Май 2024 | GMT +6
Неизвестные взломали мессенджеры руководства Минэнерго РК
В Министерстве энергетики РК сообщили о фактах взлома мессенджеров руководства ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики РК. В этой связи, посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и так далее. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их, — сообщил официальный представитель министерства Шынгыс Ильясов.
Он добавил, что работа по восстановлению мессенджеров уже ведется.