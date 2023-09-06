Неизбежно: в Казахстане больше студентов, чем общежитий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На брифинге в СЦК представители Министерства науки и высшего образования попытались ответить на вопрос журналистов о том, что делать студентам, если мест в общежитии не хватило, а денег для оплаты проживания хостела или квартиры нет. По словам студенческого омбудсмена Айсулу Ерниязовой, студентов больше, чем общежитий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я скажу, как выпускница КазНУ имени аль-Фараби, это самый большой по потребности университет. Когда со студенческим самоуправлением, расселением помогали, в первую очередь, заселяли первокурсников, потому что важна социализация, адаптация, и дальние регионы. Смотрите, мы говорим только сейчас цифрами. Да, это статистика, да, она на бумаге. Но личный опыт и опыт общения с ребятами говорят о том, что старшекурсники зачастую сами не хотят жить в общежитиях. Мы учитываем их потребности, это бывает желание родителей. Очень много обращений поступает. Мне сейчас из Атырау пишут. Международная образовательная корпорация ребенку не дает общежитие, не первый курс, но я продолжаю списываться с директором департамента, но это желание родителя – заселить в общежитие. Но как сказал Адильхан (студенческий омбудсмен по городу Алматы Адильхан Толепберген), в некоторых хостелах бывают гораздо лучшие условия, чем в общежитии», - прокомментировала Айсулу Ерниязова на брифинге в СЦК.

Она также отметила, что ко второму, третьему курсу студенты сами отказываются жить в общежитиях.

«Они группируются находят друзей и выгодные варианты для проживания, примерно сопоставимые со стоимостью оплаты общежития или чуть дороже. В прошлом году мы проводили встречу – инвесторы, представители МИО и руководство вузов. И проговаривали вопросы, и уже в том году были введены изменения в положение, чтобы ускорить процесс строительства. Это неизбежный момент по поводу того, что студентов будет больше, чем инфраструктуры. Но мы можем говорить только категориями, когда к нам конкретно обращаются. Когда человек, которому нужно общежитие, он в любом случае обратится в кризисный центр. С этого момента мы доводим до конца. Если говорить про дефицит, он будет и даже в следующем году, когда мы несколько новых общежитий откроем. И пока не придет в норму пик рождаемости, мы это будем наблюдать и будем придумывать новые меры и механизмы, чтобы как можно больше студентов обеспечить общежитиями», - объяснила студенческий омбудсмен.

Что касается статистики, потребность в общежитиях составляет 124 276. На сегодняшний день из них 106 203 получили места в общежитиях и в частных студенческих общежитиях. Дефицит мест в общежитиях составляет 23 686. И эта цифра каждый день меняется.