О фактах использования не по назначению очень важных объектов сообщил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Имеют место факты использования не по назначению объектов, очень важных и востребованных в регионах. К примеру, в городе Семее по причине несоблюдения требований пожарной безопасности в части удаленности от АЗС не используется построенная в 2023 году котельная «Центр» на сумму 1,7 млрд тенге. По причине заморозки в городе Жезказгане до сих пор не заселен построенный в 2023 году жилой дом стоимостью почти 600 млн тенге, — сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Спикер подчеркнул, что в реализации бюджетных инвестиционных проектов нужно навести порядок.

— Необходимо прекратить повсеместную практику затягивания сроков исполнения и удорожания проектов.Сроки от планирования проектов до начала их реализации требуют сокращения. Администраторам бюджетных программ должно быть вменено обязательное применение типовых проектов. По таким проектам должна быть ускоренная процедура планирования, получения необходимых экспертиз и разрешений, — заявил Алихан Смаилов.

Возможное удорожание по ним, как отметил глава ВАП, можно отслеживать через применение IT-решений для мониторинга заложенных в этих проектах стоимостных характеристик. Это в перспективе может если не исключить необходимость прохождения процедур, связанных с удорожанием проекта, так хотя бы их сократить.