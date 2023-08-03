Неиспользуемые земли стоимостью 400 млн тенге выявили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Неиспользуемые земли кадастровой стоимостью 400 млн тенге выявили в одном из районов Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, неиспользуемые земли были выявлены прокуратурой Макатского района в результате анализа законности использования предоставленных земель. Всего было выявлено 7 земельных участков кадастровой стоимостью 414,2 млн тенге, выданных для коммерческих целей в черте районного центра Макат и населенного пункта Карабатан. А также 5 земельных участков сельскохозяйственного назначения кадастровой стоимостью 9,7 млн тенге.

«По актам прокурорского надзора государству возвращены два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 7 тысяч гектар с кадастровой стоимостью 7,2 млн тенге. Департаментом по управлению земельными ресурсами Атырауской области по остальным 10 земельным участкам владельцам выданы предписания о принятии в течение года мер к их использованию по целевому назначению», - проинформировали в прокуратуре области.

В соответствии с Земельным Кодексом, при неисполнении выданного предписания земельные участки подлежат принудительному изъятию. Кроме того, в бюджет государства взысканы обязательные земельные платежи на сумму 16,2 млн тенге.