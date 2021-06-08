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    21:55, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Неиспользованные земельные участки изъяты и выставлены на торги в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отделе по исполнению требований неимущественного характера департамента юстиции города Нур-Султана с начала года находилось 18 исполнительных производств по изъятию неиспользованных по назначению земельных участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В этой связи 7 неиспользованных по назначению земельных участков принудительно изъятых по решению суда, судебным исполнителем отдела были выставлены на торги и реализованы на общую сумму более ‪1 500 000 000 тенге.

    На сегодняшний день окончено 10 исполнительных производств (7 - исполнено в полном объеме, 3 - прекращено в связи с отменой решения суда), 1 изъятый земельный участок выставлен на торги, 7 исполнительных производств находятся на исполнении.


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