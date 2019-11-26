Нехватка учителей в Амстердаме: закрыты несколько школ

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Все 16 начальных школ, управляемых фондом Westelijke Tuinsteden в Амстердаме, будут временно закрыты в декабре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на nltimes.nl.

В период закрытия школ организация будет пытаться найти решение, чтобы справиться с растущей нехваткой учителей в Нидерландах, сообщила телекомпания NOS. Решение о закрытии начальных школ коснется семей около 5 400 учеников.

Занятия будут отменены на неделю, начинающуюся 9 декабря. Школьная администрация заявила, что требуется 25 учителей на полный рабочий день, в начале года не хватало около 13 преподавателей.

«Это кризисное время», - поделилась переживаниями директор фонда Джоук Мидделбек в электронном письме родителям. По ее словам, такое большое количество вакансий означает, что сотни учащихся остались без учителя.

Если ситуация не улучшится, по крайней мере две начальные школы фонда могут закрыться навсегда.

Когда в понедельник было объявлено о временном закрытии школ, у фонда Westelijke Tuinsteden было десять вакансий на веб-сайте, в том числе учительские должности на полный и неполный рабочий день. Все школы фонда расположены в районе Нью-Уэст Амстердама, включая районы Слотермер, Осдорп, Нью-Слотен и Сверхтомс Вельд, согласно веб-сайту организации.

Ранее в понедельник крупнейший профсоюз учителей AOb заявил, что планирует провести двухдневную забастовку в январе. Члены профсоюза, включая учителей начальных и средних школ, недавно вышли на однодневную забастовку в знак протеста против нехватки финансирования, направленного на комплексное улучшение системы образования. Вместо комплексных мер, по словам бастующих, правительство делает единовременные выплаты, пытаясь таким образом решить системные проблемы.

Правительство обещает инвестировать почти полмиллиарда евро в решение проблем, поднятых учителями, включая низкую заработную плату, неравенство в заработной плате между учителями начальных и средних школ и нехватку учителей. Профсоюз заявил, что нехватка учителей привела к резкому увеличению учащихся в классе и чрезвычайно высокой нагрузке для учителей.