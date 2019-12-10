Нехватка педагогических кадров ощущается в столичных школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нехватка педагогических кадров ощущается в школах Нур-Султана. В частности, существует дефицит преподавателей русского языка и литературы. Этот вопрос волнует родителей учащихся, которые обеспокоены качеством школьного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В школах города Нур-Султана действительно существует дефицит кадров, заполняемый за счет выделения грантов от акимата на педагогические специальности и предоставления жилья для привлечения педагогов из других регионов», согласно предоставленному ответу ГУ «Управление образования города Нур-Султана», - ответила консультант-оператор базы службы «IКөмек 109» по поводу обращения о нехватке преподавателей русского языка и литературы.

Напомним, жительница столицы Юлия Микитенко на странице в Facebook в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» сообщила о сильной обеспокоенности получением некачественного образования своего ребенка.

«Уважаемое Министерство образования РК! К Вам обращаются родители учеников 6 «Б» класса школы-лицея №27. Каждый день отменяют уроки русского языка и литературы, за эти 2 четверти данных уроков практически не было, почти всю 1 четверть дети просидели без учителя, объясняли тем, что некого поставить», - написала Юлия Микитенко.

От лица родителей она потребовала также поставить их детям в расписание все упущенные за это время уроки русского языка и литературы.

Обращение родителей не осталось незамеченным. Директор школы-лицея №27 Канат Байсалбаев ответил на сообщение.

«Для изучения данного вопроса будет создана рабочая комиссия. Результаты работы комиссии будут представлены в кратчайшие сроки. В свою очередь сообщаем о том, что пропущенные занятия будут восстановлены через дополнительные занятия. Учебные занятия по русскому языку будут возобновлены с 9 декабря текущего года. Вопрос на контроле», - написал Канат Байсалбаев.

Отметим, на пленарном заседании августовской конференции МОН аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о дефиците педагогов в столице и способах решения этой проблемы.

«У нас имеется дефицит порядка 200 учителей. Мы принимаем меры для сокращения этого числа и для подготовки и повышения квалификации преподавателей. Одной из них является выделение более тысячи грантов для подготовки педагогического состава столицы», - сказал Алтай Кульгинов.