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Нехватка общежитий в Алматы: 54% студентов обеспечены местами

16 Ноября 2022, 18:12
Нехватка общежитий в Алматы: 54% студентов обеспечены местами
16 Ноября 2022, 18:12

Нехватка общежитий в Алматы: 54% студентов обеспечены местами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев рассказал о текущей ситуации с обеспечением студентов местами в общежитиях Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его информации, в настоящее время 54% студентов обеспечены соответствующими местами в общежитиях. Всего в Алматы расположены 35 университетов из 119 по стране. Это около 190 тыс. студентов, что составляет 1/3 часть от общего количества.

«В этом году помимо тех общежитий, которые есть, университеты дополнительно арендовали общежития или отели, хостелы и тем самым обеспечили около 14 тыс. койко-мест. Также ребята жили на съемных квартирах, но это краткосрочные меры. Системные меры – это строительство общежитий или же реконструкция существующих по механизму государственно-частного партнерства. Думаю, эти меры позволят решить нехватку общежитий в долгосрочной перспективе», - сказал спикер на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что вопрос с нехваткой мест в общежитиях в основном стоит в больших городах – в Алматы и Астане, с учетом миграционных изменений. В других регионах Казахстана в университетах есть достаточное количество койко-мест для обеспечения студентов общежитиями.

Ранее сообщалось, что в Алматы создали штаб для оказания помощи студентам с жильем.


Фото: gadgetshelp.com


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