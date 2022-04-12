Нехватка клинических врачей наблюдается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов проинформировал о предпринимаемых мерах по борьбе с дефицитом клинического персонала больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ кадрового потенциала также показал дефицит кадров не только в районных больницах, но и на городском и областном уровнях. В целях обеспечения квалифицированными специалистами ежегодно выделяется государственный образовательный заказ на подготовку кадров по клиническим специальностям в резидентуре. В 2021 году в рамках государственного образовательного заказа выделено 1500 мест, из них 26 неврологов, 200 анестезиологов-реаниматологов, 18 нейрохирургов», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем, по его словам, для повышения уровня квалификации медицинских кадров ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на повышение профессионального уровня медицинских работников.

В частности, в 2020 году повышение квалификации прошли 10578 врачей, из них 743 анестезиолога-реаниматолога, 269 неврологов, 49 медицинских реабилитологов, 34 нейрохирурга.

«В 2021 году в рамках местного бюджета обучение за рубежом прошел 161 специалист, на мастер-классах с участием ведущих специалистов зарубежья обучены 734 человека, из них 30 человек на тему «Мультидисциплинарный подход в реабилитации инсультных больных с постановкой реабилитационного диагноза на основе международной классификации функционирования» (РФ), 11 человек на тему «Актуальные вопросы спинальной нейрохирургии» (Германия). В текущем году предусмотрено обучение по направлению «Оказание медицинской помощи при инсультах» 154 врачей (неврологов, медицинских реабилитологов, нейрохирургов) и 220 средних медицинских работников», - заключил зампремьера.