Нехватка госслужащих наблюдается в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Нехватка госсслужащих наблюдается в Актюбинской области. В акимате намерены выяснить причины их увольнений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадровый вопрос был обсужден на аппаратном совещании под председательством руководителя аппарата акима области Нуржаугана Калауова.

Руководитель единой службы управления персоналом Мирхан Ермаганбетов рассказал о том, что с начала текущего года сменили место работы 112 государственных служащих. По сравнению с 2018 годом наблюдается рост на 0,1%. Нуржауган Калауов поручил провести анализ по выяснению причин увольнения госслужащих, особенно среди тех, кто ушел по собственному желанию. «Необходимо остановить практику увольнений без уважительной причины. В настоящее время имеется 132 вакансии. В то время, когда мы не можем закрыть потребность в кадрах, госслужащие без веской причины уходят с работы», - сказал руководитель аппарата. Нуржауган Калауов подверг критике использование информационной системы «e-kyzmet», по его мнению госорганы недостаточно активны в данном направлении. Так, с использованием электронно-цифровой подписи из 26 443 документов подготовлено всего 1293, с начала года в «e-kyzmet» внесено 18 776 документов. Государственным служащим было поручено активнее использовать информационные системы, созданные в целях эффективного использования времени и занятости. Руководитель аппарата потребовал, чтобы госорганы отвечали на обращения населения более конкретно и в доступной форме.







