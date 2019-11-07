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Нехватка госслужащих наблюдается в Актюбинской области

7 Ноября 2019 22:26
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Нехватка госслужащих наблюдается в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Нехватка госсслужащих наблюдается в Актюбинской области. В акимате намерены выяснить причины их увольнений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Кадровый вопрос был обсужден на аппаратном совещании под председательством руководителя аппарата акима области Нуржаугана Калауова.

Руководитель единой службы управления персоналом Мирхан Ермаганбетов рассказал о том, что с начала текущего года сменили место работы 112 государственных служащих. По сравнению с 2018 годом наблюдается рост на 0,1%. Нуржауган Калауов поручил провести анализ по выяснению причин увольнения госслужащих, особенно среди тех, кто ушел по собственному желанию. «Необходимо остановить практику увольнений без уважительной причины. В настоящее время имеется 132 вакансии. В то время, когда мы не можем закрыть потребность в кадрах, госслужащие без веской причины уходят с работы», - сказал руководитель аппарата. Нуржауган Калауов подверг критике использование информационной системы «e-kyzmet», по его мнению госорганы недостаточно активны в данном направлении. Так, с использованием электронно-цифровой подписи из 26 443 документов подготовлено всего 1293, с начала года в «e-kyzmet» внесено 18 776 документов. Государственным служащим было поручено активнее использовать информационные системы, созданные в целях эффективного использования времени и занятости. Руководитель аппарата потребовал, чтобы госорганы отвечали на обращения населения более конкретно и в доступной форме.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Акимат, Другие государственные органы,
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Автор:

Самал Ендибаева

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