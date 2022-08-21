Нехватка битума в Костанайской области - проверку проведут в СП «CASPI BITUM»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе департаментов экономических расследований по Костанайской и Мангистауской областям Агентства по финансовому мониторингу состоялся круглый стол с представителями дорожно-строительных компаний по вопросам дефицита битума и его поставки с нефтеперерабатывающих заводов в Костанайскую область, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили на Telegram-канале АФМ, в работе мероприятия, прошедшего на площадке НПП «Атамекен», приняли участие представители Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области, территориальные департаменты АЗРК, АО «КазАвтоЖол», ТОО «СП «CASPI BITUM».

Как сообщал ранее корреспондент МИА «Казинформ», в Костанайской области наблюдается нехватка битума, которая поставила под угрозу срыва ремонт почти 500 км дорог.

Как отметили в АФМ, потребность области в битуме до конца года составляет 43 тыс. тонн. Тем временем, казахстанские НПЗ отправляют битум на экспорт.

По результатам обсуждений принято решение о проведении проверки департаментом АЗРК по Мангистауской области в дочерней компании АО «Каражанбасмунай» - ТОО «СП «CASPI BITUM» на основании коллективного обращения подрядчиков костанайского региона.