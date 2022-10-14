14 Октября 2022, 17:35

Нехватка автомашин для «инватакси» отмечается в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Получателями услуги «инватакси» в столице являются 1 894 инвалида. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты города Астаны Илья Скуб в ходе заседания постоянной комиссии столичного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно последним данным департамента Комитета соцзащиты, по городу Астана на сегодня зарегистрировано 27 693 лица с инвалидностью. Лица с инвалидностью обеспечиваются услугами реабилитации, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в том числе социальной и профессиональной. Мерами социальной реабилитации, в том числе в части обеспечения техническими и вспомогательными компенсаторными средствами и услугами реабилитации, охвачено 20 тыс. лиц с инвалидностью посредством портала социальных услуг. Из них средствами реабилитации 13 тыс. человек, услугами реабилитации 6 928 человек, в том числе санаторно-курортным лечение 4 028 человек», – сказал И. Скуб.

По его словам, для целей выбора гигиенических средств компенсаторных средств, санаторно-курортного лечения функционирует зона самообслуживания, в том числе в центре «Жануя», ЦОНах и районных акиматах столицы. Инвалидам, имеющим затруднения в передвижении и детям-инвалидам, предоставляется бесплатная услуга «инватакси». Эту услугу оказывают четыре службы «инватакси» на 75 автомашинах. Ежедневно осуществляется, в среднем, 790 поездок. Получателями данной услуги являются 1 894 человека. Услуги по перевозке лиц, передвигающихся на колясках, осуществляют шесть машин, инвалидов по зрению 316 машин, детей-инвалидов восемь машин.

Руководитель управления отметил, что в настоящее время ощущается нехватка автомашин, осуществляющих услугу «инватакси» и это вызывает жалобы. На сегодняшний день решение проблемы остается под вопросом.