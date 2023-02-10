Негативного влияния высокой базовой ставки не видят в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов прокомментировал влияние повешения базовой ставки на темпы кредитования населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заметного негативного влияния высокой базовой ставки на темпы кредитования не наблюдается», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

Как отметил глава Нацбанка, по итогам 2022 года кредиты экономике от банков второго уровня составили 22,8 трлн тенге. Рост за 2022 год составил 23,3%. Кредиты юридическим лицам также выросли на 11,5% до 8,7 трлн тенге, в том числе кредиты субъектам малого предпринимательства – на 22,8% до 4,5 трлн тенге.

«Параметры развития реального сектора также не демонстрируют признаков ухудшения. Рост ВВП Казахстана за 2022 год, по предварительным данным, составил 3,1%. Растет предпринимательская активность. К примеру, в 2022 году было зарегистрировано 507 тысяч предприятий, что на 5,3% больше, чем годом ранее. Число действующих предприятий также выросло на 13,2%», - добавил Г. Пирматов.