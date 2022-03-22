Нефтяных пятен в Каспийском море не обнаружено - ДЧС

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Нефтяных пятен в Каспийском море не обнаружено, сообщили в ДЧС Атырауской области. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представителями ТОО «Тенгизшевройл» совместно с сотрудниками «Института гидробиологии и экологии» при воздушном обходе морского канала Прорва в казахстанской части Каспийского моря в точках 18 и 19 было предварительно обнаружено появление на поверхности воды пятен, похожих на нефтяные.

В связи с этим на вертолете МИ-8 АО «Казавиаспас» был проведен совместный воздушный облет казахстанской акватории Каспийского моря сотрудниками департамента экологии по Атырауской области и ДЧС региона. Экологами отобраны пробы морской воды на проведение лабораторных исследований. По итогам совершенного облета на поверхности воды пятен, похожих на нефтяные, не обнаружено»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Казахстан имеет на Каспийском море самую протяженную береговую линию в 2 321 км. С освоением нефтяных месторождений на Каспийском шельфе значительно увеличилось судоходное движение между морскими портами Актау, Курык, Баку, базой Баутино и объектами морского месторождения Кашаган.