Нефтяную компанию оштрафовали на 27,5 млн тенге в Атырау

В Атырауской области ТОО «Светланд-Ойл» оштрафовали более чем на 27,5 млн тенге за нарушение требований экологического законодательства. Кроме того, в суд направлен иск о запрете выбросов, осуществляемых компанией без экологического разрешения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента экологии по Атырауской области, в текущем году в отношении ТОО «Светланд-Ойл» была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства и профилактический контроль с посещением объекта.

В ходе проверки установлено, что компания не выполнила условия экологического разрешения, а также осуществляла выбросы и сбросы загрязняющих веществ без соответствующего разрешения. Кроме того, использовались дополнительные объекты, не указанные в проекте нормативов выбросов, по которым не была проведена оценка воздействия на окружающую среду и не получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Также выяснилось, что предприятие не представило в полном объеме отчет по инвентаризации отходов, допустило загрязнение земли нефтепродуктами, не вело хронологический учет отходов и допустило размещение производственных отходов на поверхности земли.

— По выявленным нарушениям были возбуждены административные дела. По итогам их рассмотрения на ТОО «Светланд-Ойл» наложены штрафы на общую сумму свыше 27,5 миллиона тенге. Кроме того, в специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области направлен иск о запрете выбросов, осуществляемых компанией без экологического разрешения, — сообщили в областном департаменте экологии.

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