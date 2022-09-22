22 Сентября 2022, 22:53

Нефтяной кокс продавали в Павлодаре дешевле, чем потратили на его производство - АЗРК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (АЗРК РК) проведен анализ состояния конкуренции на рынке нефтяного кокса, по результатам которого установлено доминирующее положение ТОО «УПНК-ПВ» (далее - Товарищество) в качестве покупателя нефтяного кокса с долями 83,6 % в 2021 году и 85,5 % в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции.

Департаментом АЗРК по Павлодарской области были проанализированы предоставленные материалы на предмет наличия в действиях Товарищества признаков нарушения подпункта первого статьи 174 ПК РК, о запрете на установление и поддержание монопсонически низких цен.

Установлено, что цена покупки в одном случае (ТОО «East Trade Solutions») была одного размера с расходами на производство нефтяного кокса. В случаях с давальцами ТОО «ArionTrade» и АО «НК «КОР» сумма приобретения нефтяного кокса Товариществом была ниже расходов на производство товара.

Таким образом, имеют место признаки установления Товариществом монопсонически низких цен.

В этой связи, департаментом начато расследование в отношении Товарищества на предмет наличия/отсутствие фактов установления низкой цены.

Фото: gov.kz