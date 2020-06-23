Нефтяной фонтан забил на месторождении в Мангыстауской области

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе геологоразведочных работ на разведочном блоке Бектурлы Восточный в Мангыстауской области получен фонтанный приток нефти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

Фонтанный приток нефти дебитом до 100 кубометров/сутки при 12 мм штуцере (удельный

вес нефти – 0,82-0,85 г/см кубических) был получен по результатам комплексного геологогеофизического изучения исторических данных, бассейнового моделирования,

высокотехнологичных сейсморазведочных работ и оптимального размещения

поисково-разведочной скважины БВ-1 из среднеюрского интервала.

Кроме того, нефть была получена (удельный вес нефти – 0,82 г/см кубических) на предыдущих объектах испытания путем отбора проб со средней и нижней юры, а также получены признаки углеводородов в триасовых отложениях.

В настоящее время продолжается комплекс промыслово-геофизических и гидродинамических исследований с целью получения дополнительной информации о свойствах нефтегазового горизонта.

Участок Бектурлы Восточный расположен на территории Каракиянского района Мангыстауской области в непосредственной близости от действующих нефтегазовых

месторождений, таких как Узень-Карамандыбас, Жетыбай, Бектурлы, Восточный

Жетыбай, Актас и др.

Оператором проекта на участке Бектурлы Восточный является ТОО «Becturly Energy Operating» – совместно-контролируемая организация АО «НК «КазМунайГаз» (50%) и ТОО «Кокел Мунай» (50%).

Необходимо отметить, что КМГ в сотрудничестве с партнерами при разработке новых месторождений придерживается условий кэрри-финансирования, то есть затраты на проведение геологоразведочных работ несет партнер. В случае, если геологоразведка оказывается положительной, то в последующем партнер возвращает затраченные средства, добывая нефть.

АО «Национальная компания» «КазМунайГаз» (КМГ) основана в 2002 году. А ктивы КМГ включают в себя:

Разведка и Добыча: Тенгизшевройл (ТШО) - 20%, Карачаганак (КПО) - 10%, Кашаган – 8,44%1, Озенмунайгаз (ОМГ) - 100%, Мангистаумунайгаз (ММГ) - 50%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) - 100%, Казгермунай 1. В октябре 2015 г. Самрук-Казына приобрел 50% доли в Кашагане с правом выкупа акций в соответствии с опционным соглашением в течение 2020 и 2022 годов. КМГ и Самрук-Казына в общем принадлежат 16,88% доли в Кашагане.

ПетроКазахстан (ПКИ) - 33%, Каражанбасмунай (КБМ) - 50%, Казахойл Актобе (КОА) - 50%, Казахтукрмунай (КТМ) - 100%, КазМунайТениз - 100%.

Транспортировка нефти и газа, маркетинг газа: КазТрансОйл - 90%, Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) - 50%, Мунай Тас - 51%, Batumi Oil Terminal - 100%, КТК – 20,75% 2 , Казмортрансфлот - 100%, КазТрансГаз - 100%, ИЦА - 100% , АГП - 50%, КТГ Аймак - 100%, ГБШ - 50%, КазРосГаз - 50%.

Переработка: ПНХЗ - 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, KMG International - 100%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%.