Нефтяное наследие и новая экономика: опыт Казахстана и Азербайджана

Казахстан и Азербайджан, десятилетиями опиравшиеся на нефтегазовые доходы, сегодня ищут новые источники экономического роста. Казахстан делает ставку на промышленность, переработку, логистику и цифровые технологии, Азербайджан — на транспорт, промышленную инфраструктуру, «зеленую» энергетику и туризм. Как две страны диверсифицируют свои экономики и какие возможности открывает для них сотрудничество — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Баку.

Общие вызовы для сырьевых экономик

Несмотря на то, что экономика Казахстана почти в три раза превышает экономику Азербайджана по объему ВВП, обе страны сталкиваются с рядом схожих структурных вызовов, связанных с высокой ролью нефтегазового сектора, необходимостью диверсификации экономики и снижением зависимости от сырьевых доходов.

Диверсификация для обеих стран становится не разовой экономической задачей, а долгосрочным процессом, направленным на формирование новых источников роста и снижение уязвимости перед колебаниями сырьевых рынков. Такой подход закреплен в стратегических документах обеих стран.

В Национальном плане развития Казахстана до 2029 года отмечается, что экспортно-сырьевая модель постепенно исчерпывает потенциал долгосрочного роста. Согласно документу, в 2022 году более 15% валового внутреннего продукта и около 70% экспорта приходилось на отрасли минерально-сырьевого комплекса. В качестве новых драйверов определены обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, агропромышленный комплекс, цифровая экономика, инновации и туризм.

Азербайджан также последовательно укрепляет позиции ненефтяного сектора. По данным Государственного комитета статистики, в 2025 году валовая добавленная стоимость нефтегазового сектора сократилась на 1,6%, тогда как ненефтегазовый сектор вырос на 2,7%. Эта динамика отражает постепенное усиление роли несырьевых отраслей в структуре экономики.

Две модели диверсификации

При общей стратегической цели — снижении зависимости экономики от сырьевого сектора — Казахстан и Азербайджан реализуют разные модели диверсификации, опираясь на собственные конкурентные преимущества.

Казахстан делает ставку на развитие обрабатывающей промышленности, глубокую переработку сырья, освоение критически важных минералов, цифровизацию экономики, внедрение технологий искусственного интеллекта, модернизацию агропромышленного комплекса и расширение транзитного потенциала.

Национальный план развития до 2029 года предусматривает увеличение объема экономики до $450 млрд, рост экспорта продукции обрабатывающей промышленности до $37,9 млрд, увеличение объема транзитных перевозок до 43 млн тонн, экспорта ИТ-услуг — до $1,8 млрд, а также повышение доли инвестиций в основной капитал до 23% ВВП.

Азербайджан, используя выгодное географическое положение на пересечении транспортных маршрутов между Европой и Азией, концентрируется на развитии международной логистики, Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), свободной экономической зоны «Алят», промышленных парков, нефтехимического комплекса, туризма и проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Суверенные фонды как фактор финансовой устойчивости

Важным инструментом управления нефтегазовыми доходами в Казахстане и Азербайджане остаются суверенные фонды. Они позволяют сглаживать влияние ценовой волатильности на мировых энергетических рынках, формировать долгосрочные финансовые резервы и направлять часть природной ренты на развитие экономики.

Коллаж: Kazinform / ИИ

Такие функции в Казахстане выполняет Национальный фонд. По итогам 2025 года его активы составили $73,8 млрд, увеличившись за год на 11,46%, или на $7,59 млрд. Инвестиционная доходность за год составила 15,09% ($8,7 млрд) — максимальное значение за историю фонда.

Изъятия в республиканский бюджет составили 5,25 трлн тенге (около $10,5 млрд), включая гарантированный трансферт 2,0 трлн тенге (около $4 млрд) и целевой трансферт 3,25 трлн тенге (около $6,5 млрд).

Перед Казахстаном стоит двойная задача: с одной стороны, использовать нефтегазовые доходы для финансирования текущих государственных обязательств и развития экономики, а с другой — постепенно снижать зависимость бюджета от трансфертов из Национального фонда. Это напрямую связано с задачей формирования новых источников экономического роста.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ), созданный в 1999 году, обеспечивает накопление доходов от разработки нефтегазовых ресурсов, финансирование стратегических проектов и сохранение части национального богатства для будущих поколений.

По итогам 2025 года активы SOFAZ достигли $73,54 млрд, увеличившись за год на 22,5%. Доходы фонда составили около $22,1 млрд, расходы — $8,6 млрд, инвестиционный доход — $4,1 млрд при доходности инвестиционного портфеля 6,2%. В государственный бюджет было перечислено около $8,5 млрд.

Накопленный финансовый потенциал дает Казахстану и Азербайджану возможность инвестировать в модернизацию экономики, инфраструктуру и новые направления роста, однако конечной целью остается формирование устойчивой экономической базы, менее зависимой от цикличности сырьевых рынков.

Экспертный взгляд

По оценке экспертов, Казахстан и Азербайджан, сохраняя статус ведущих производителей углеводородов в Евразии, постепенно формируют новую модель экономического роста, в которой нефтегазовый сектор остается важной опорой экономики, но уже не рассматривается как единственный источник развития.

Как отмечает заместитель главного редактора Агентства международной информации Trend Ляман Зейналова, Азербайджан за последние годы добился заметного прогресса в диверсификации экономики.

— Если несколько лет назад ненефтяной сектор обеспечивал немногим более половины валового внутреннего продукта, то сегодня его доля составляет свыше 70%, — говорит эксперт.

По ее словам, наиболее динамично развиваются транспорт и логистика, агропромышленный комплекс, туризм, обрабатывающая промышленность, цифровые технологии и возобновляемая энергетика.

— Одновременно Казахстан концентрирует усилия на ускоренном развитии обрабатывающей промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и перерабатывающих производств, постепенно смещая центр экономического роста от добычи сырья к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью, — отметила Ляман Зейналова.

Фото: из личного архива Ляман Зейналовой

Руководитель отдела экономики аналитического журнала «Region Plus» Нурлана Гулиева обращает внимание на общие структурные особенности экономик двух стран.

— Казахстан и Азербайджан длительное время развивались по схожей модели. Так, доходы от экспорта углеводородов позволили сформировать крупные государственные нефтегазовые компании, суверенные фонды и профинансировать масштабные инфраструктурные проекты. Однако высокая зависимость бюджетов и экспорта от мировых цен на энергоносители делает диверсификацию не просто направлением экономической политики, а стратегической необходимостью. При этом сегодня речь идет уже не только об увеличении доли ненефтяного сектора, но и о формировании новых экспортноориентированных отраслей, способных приносить валютную выручку независимо от ситуации на сырьевых рынках, — говорит эксперт.

По мнению Нурланы Гулиевой, страны обладают различными конкурентными преимуществами. Казахстан располагает более масштабной ресурсной базой, значительным аграрным потенциалом и запасами критически важных минералов, что открывает возможности для развития металлургии, нефтегазохимии, машиностроения и глубокой переработки сырья.

— Дополнительным преимуществом остается непосредственная сухопутная граница с Китаем и участие в крупнейших евразийских транспортных маршрутах, — подчеркивает она.

Азербайджан, как отмечает эксперт, использует преимущества своего географического положения и созданной за последние десятилетия инфраструктуры.

— Важным направлением остается также восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, где создаются новые города, транспортная и энергетическая инфраструктура, промышленные зоны и современные производственные площадки, — отметила Нурлана Гулиева.

Фото: из личного архива Нурланы Гулиевой

Эксперты также считают перспективным более активный обмен успешными практиками.

— Азербайджану представляет интерес казахстанский опыт развития промышленной кооперации и перерабатывающих производств, тогда как Казахстан мог бы использовать азербайджанские подходы к развитию международных транспортных коридоров и современной логистической инфраструктуры, — считает Ляман Зейналова.

Нурлана Гулиева отмечает, что Казахстану может быть полезен опыт Азербайджана по реализации комплексных инфраструктурных проектов, цифровизации государственных услуг и координации транспортной и энергетической политики, тогда как

— Азербайджан способен использовать казахстанские подходы к формированию промышленных кластеров, развитию горнодобывающего комплекса и привлечению крупных международных инвесторов в перерабатывающую промышленность, — сказала она.

Совместный курс на диверсификацию

Диверсификация становится для Казахстана и Азербайджана не только национальной задачей, но и одним из факторов укрепления двустороннего экономического сотрудничества. Обе страны движутся к общей цели — снижению зависимости от сырьевого экспорта, — однако делают это разными путями, опираясь на собственные ресурсы, географическое положение и накопленную инфраструктурную базу.

Именно различие экономических моделей создает пространство для взаимодополняющего сотрудничества. Казахстан располагает значительной ресурсной базой, крупным внутренним рынком и транспортным потенциалом Центральной Азии, тогда как Азербайджан благодаря своему географическому положению играет ключевую роль в обеспечении выхода через Каспийское море и Южный Кавказ на европейские рынки. Это создает возможности для формирования новых транспортных, производственных и энергетических связей.

Одним из ключевых направлений остается развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Казахстан и Азербайджан работают над увеличением пропускной способности маршрута, повышением эффективности перевозок и развитием цифровых решений. В рамках этого сотрудничества создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal с участием Казахстана, Азербайджана и Грузии, призванное обеспечить более эффективную организацию мультимодальных перевозок по принципу «одного окна». Параллельно развивается цифровая инфраструктура: по дну Каспийского моря прокладывается волоконно-оптическая линия связи между Казахстаном и Азербайджаном, которая должна стать частью цифрового коридора между Европой и Китаем.

Важным дополнением к транспортному сотрудничеству становится промышленная кооперация. Азербайджанская компания ATEF Group реализует в специальной экономической зоне «Морпорт Актау» проект по строительству завода по производству кабелей и трансформаторов. Такой проект имеет значение не только для расширения взаимных инвестиций, но и для формирования в Казахстане производств, ориентированных на инфраструктурные проекты региона.

Еще одним перспективным направлением становится энергетическое сотрудничество. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан развивают проект «Зеленый коридор», предусматривающий производство и передачу электроэнергии из возобновляемых источников и создание инфраструктуры для ее поставок в Европу. В апреле 2026 года Казахстан ратифицировал соответствующее соглашение, которое также предусматривает сотрудничество в сфере производства, транспортировки и торговли экологически чистым водородом и аммиаком. Стороны уже обсуждают расширение энергетических связей и развитие новых линий электропередачи.

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

Таким образом, сотрудничество Казахстана и Азербайджана постепенно выходит за рамки традиционной торговли сырьевыми товарами. Средний коридор формирует новую транспортную связность, промышленная кооперация — дополнительные производственные мощности, а «Зеленый коридор» — перспективную энергетическую инфраструктуру. В совокупности эти проекты могут способствовать росту взаимной торговли, привлечению инвестиций и формированию новых производственных, логистических и энергетических цепочек, связывающих Центральную Азию, Южный Кавказ и европейские рынки.

Ранее мы писали, что экономика Казахстана выросла на 4,1% за семь месяцев 2026 года, при этом экономический рост был поддержан за счет несырьевого сектора, который, по оценкам Министерства национальной экономики, вырос на 5,4%.