Нефтяники подрались в Актюбинской области, один получил ножевое ранение

В настоящее время состояние 43-летнего работника оценивается как стабильно тяжелое. После инцидента возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazinform.

Происшествие случилось вчера в селе Кенкияк Темирского района Актюбинской области. Между двумя работниками возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение.

— В Кенкиякском сельском отделении полиции проводится досудебное расследование по факту умышленного причинения вреда здоровью. В ходе предварительного следствия установлено, что два сотрудника предприятия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, в результате чего один нанес другому ножевое ранение. Пострадавший был доставлен в больницу и проходит лечение в медицинском учреждении, — сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Пострадавший продолжает находиться в больнице.