Нефтяники подрались в Актюбинской области, один получил ножевое ранение
В настоящее время состояние 43-летнего работника оценивается как стабильно тяжелое. После инцидента возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazinform.
Происшествие случилось вчера в селе Кенкияк Темирского района Актюбинской области. Между двумя работниками возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому ножевое ранение.
— В Кенкиякском сельском отделении полиции проводится досудебное расследование по факту умышленного причинения вреда здоровью. В ходе предварительного следствия установлено, что два сотрудника предприятия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, в результате чего один нанес другому ножевое ранение. Пострадавший был доставлен в больницу и проходит лечение в медицинском учреждении, — сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Пострадавший продолжает находиться в больнице.
— 28 апреля в 05:00 в Кенкиякскую сельскую больницу был доставлен 43-летний мужчина. Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.