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    11:34, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Нефтяных пятен на Каспии не обнаружено — Минэкологии

    Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев на брифинге в Правительстве прокомментировал информацию об обнаружении нефтяных пятен на Каспийском море, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жомарт Алиев
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Такая информация периодически в СМИ всплывает, что по результатам космического мониторинга обнаруживаются пятна, такая информация была и в прошлом году. Однако эти факты не подтвердились, — сказал Жомарт Алиев.

    По его словам, Минэкологии проводит космический мониторинг территории РК, в том числе по Каспию.

    — ⁠На сегодня по данным мониторинга, фактов загрязнения, нефтяных пятен от нашего космического зондирования мы не получаем, — добавил вице-министр.

    Ранее глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea сообщило, что с начала мая 2025 года спутники Sentinel-1A и Sentinel-1 °C еженедельно фиксируют новые нефтесодержащие пятна в Каспийском море. 

    Теги:
    Каспийское море Минэкологии и природных ресурсов Нефть
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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