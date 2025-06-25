Нефтяных пятен на Каспии не обнаружено — Минэкологии

— Такая информация периодически в СМИ всплывает, что по результатам космического мониторинга обнаруживаются пятна, такая информация была и в прошлом году. Однако эти факты не подтвердились, — сказал Жомарт Алиев.

По его словам, Минэкологии проводит космический мониторинг территории РК, в том числе по Каспию.

— ⁠На сегодня по данным мониторинга, фактов загрязнения, нефтяных пятен от нашего космического зондирования мы не получаем, — добавил вице-министр.

Ранее глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea сообщило, что с начала мая 2025 года спутники Sentinel-1A и Sentinel-1 °C еженедельно фиксируют новые нефтесодержащие пятна в Каспийском море.