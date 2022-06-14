14 Июня 2022 16:59

Нефтезавод закрывают в Японии из-за отсутствия спроса на топливо

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии закрывает один из своих ключевых НПЗ из-за сокращения спроса на бензин в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Mainichi Newspapers.

Предприятие Idemitsu Kosan Co. расположено в префектуре Ямагути на крайнем юго-западе главного острова страны Хонсю. Оно может перерабатывать до 120 тыс. баррелей нефти в день. Этот объем соответствует примерно 10% мощностей корпорации. НПЗ является вторым по величине оптовым поставщиком нефти в Японии, там работают около 450 сотрудников.

Предприятие будет закрыто к марту 2024 года. Основной причиной указывается продолжающаяся тенденция сокращения использования бензина в стране.

Продажи бензина в Японии стабильно падают уже 20 лет подряд. Это связано с внедрением все более экологичных автомобилей на фоне глобальной тенденции к декарбонизации.

В заявлении Idemitsu также говорится, что дальнейшее сокращение спроса происходит из-за сокращения населения Японии и последствий пандемии COVID-19, что привело к решению закрыть завод.

Между тем, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Японии Eneos Holdings также намерена в 2023 году остановить один из своих НПЗ.