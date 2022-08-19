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Нефтепродукты в воде дачного поселка Петропавловска: идет расследование
19 Августа 2022 22:40

Нефтепродукты в воде дачного поселка Петропавловска: идет расследование

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске по факту обнаружения нефтепродуктов в воде из дачной скважины проводится досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник загрязнения еще не установили. По информации пресс-службы департамента полиции, досудебное расследование идет по уголовной статье «Загрязнение, засорение или истощение вод».

В конце июля житель Петропавловска набрал из скважины на своем дачном участке в обществе «Ромашка» жидкость, похожую на нефть. На видео мужчина продемонстрировал, как вода загорелась.

На место выезжали сотрудники лаборатории департамента экологии, отобрали пробы из скважины, находящейся на территории конторы садоводческого товарищества, из емкости, в которую ранее набрали воду из скважины и из самой скважины. Везде были обнаружены нефтепродукты в разной концентрации.


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