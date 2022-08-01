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Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска
1 Августа 2022 20:05

Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте экологии по Северо-Казахстанской области сообщили о результатах исследования «горящей» воды, которую на прошлой неделе обнаружил в скважине дачник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, специалисты испытательной лаборатории отобрали три пробы подземной воды на территории садоводческого товарищества «Ромашка».

«По результатам анализов воды обнаружены концентрации нефтепродуктов количестве 0,243 мг/дм³ – из скважины, находящейся на территории конторы садоводческого товарищества, 1,25 мг/дм³ – из емкости, в которую ранее набрали воду из скважины и 2033 мг/дм³ – из самой скважины», - сообщили в пресс-службе.

Есть ли превышение - экологи ответить затрудняются, поскольку нормативов по подземной воде нет. Все материалы направили в прокуратуру. Выяснять, как следы нефтепродуктов оказались в скважине, будут правоохранительные органы.

27-го июля дачник обнаружил в скважине на своем участке неизвестную жидкость, напоминающую бензин. Набранная из скважины вода горела.


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