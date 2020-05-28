Нефтеперерабатывающие заводы РК не приостанавливали свою деятельность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня согласно принятому решению Правительства нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане не приостанавливали свою деятельность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в нефтегазовой отрасли нет компаний, которые были бы не способны реализовать свою продукцию. Все используют свои возможности, реализуют продукцию через нефтепровод Атырау-Самара и Атасу-Алашанькоу, также по железной дороге. На внутреннем рынке на нефтеперерабатывающих заводах были организованы процессы переработки. Для реализации продукции этих компаний, в соответствии с решением Правительства РК, мы приняли административную поддержку по снятию таможенных пошлин, по выпуску нефтепродуктов за пределами Таможенного союза», - отметил 27 мая в ходе отчетной встречи перед населением министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

По его словам, в ходе снижения экономической активности, связанной с пандемией, снизились объемы потребления нефтепродуктов.

«На сегодня, согласно принятому решению Правительства, нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане не приостанавливали свою деятельность. Нефтеперерабатывающий завод в Павлодаре до 8 июня проводит ремонтную работу. После завершения ремонта, как и прежде, будет работать», - заключил министр энергетики РК.

Ранее министр энергетики РК заявил о том, что сокращение добычи нефти Казахстан провел максимально безболезненно. В мае, июне 2020 года страны-участники соглашения ОПЕК+ планируют сократить добычу нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки. Казахстан поддержал консенсус в соглашении и взял на себя обязательство сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки.

Фото: primeminister.kz