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Нефтехранилище взорвалось на Кубе из-за удара молнии
8 Августа 2022 08:12

Нефтехранилище взорвалось на Кубе из-за удара молнии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар начался ночью во время грозы и охватил два из восьми резервуаров с сырой нефтью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

В результате серии взрывов и пожара в нефтехранилище в кубинском городе Матансас ранены более 120 человек, есть погибшие и пропавшие без вести. Справиться с огнем пытаются уже больше суток.

В субботу правительство Венесуэлы направило на Кубу пожарных и спецтехнику. Причиной возгорания называют удар молнии.


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