«Нефтехимик» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет 8 января и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске, вмещающем 6 050 зрителей.

Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги с 57 очками в активе, а «Нефтехимик» идет на десятой с 44 баллами.



