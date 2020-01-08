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«Нефтехимик» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

8 Января 2020 01:00
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«Нефтехимик» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», пишет Sports.kz.

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Это противостояние пройдет 8 января и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске, вмещающем 6 050 зрителей.
Отметим, что на данный момент «Барыс» занимает третье место Восточной конференции лиги с 57 очками в активе, а «Нефтехимик» идет на десятой с 44 баллами.


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Ключевые слова: Спорт,
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