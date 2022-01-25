Нефтехимический комплекс планируют построить в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуализированный комплексный план развития Мангистауской области представили в министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере промышленности запланирована реализация трех фаз освоения месторождения «Дунга», строительство нефтехимического комплекса в городе Актау и другие. В сферах агропромышленного комплекса планируется реализация 25 инвестиционных проектов и субсидирование повышения продуктивности и качества продукции рыбоводства, а также развитие племенного рыбоводства. В сфере туризма ожидается строительство 14 объектов», - рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства.

В области предусмотрено строительство и ремонт 1059 км автодорог местного значения, 87,9 км электросетей, 116 км теплосетей, а также строительство девяти проектов опреснительных заводов и установок.

«В рамках развития социальной сферы предусмотрено строительство центральной районной больницы, 24 школ и 11 пристроек, оснащение пяти колледжей оборудованием и так далее. В результате проведенных работ в Мангистауской области объем промышленности увеличится на 28%, поток туристов – в 4,6 раза, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100% и будет введено в эксплуатацию 4 млн кв метров жилья», - сообщил министр.