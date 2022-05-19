19 Мая 2022 15:19

Нефтегазовый сектор Казахстана привлек более 52,2 трлн тенге инвестиций за 25 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 4 тыс. месторождений в Казахстане переданы в недропользование, приносят доход государству и обеспечивают занятость населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт обусловил приток инвестиций в страну. Из почти 73 трлн тенге, привлеченных с 1996 года в Казахстан, более 70 % направлены в нефтегазовый сектор, что составляет 52,2 трлн тенге, и 27 % – в горнорудный сектор, что составляет 19,5 трлн тенге. Наибольшие инвестиции направлены на приоритетные виды полезных ископаемых, такие как нефть, полиметаллы, медь, золото, железо, уран, уголь. Доля вложенных средств в геологоразведку составляет порядка 4 трлн тенге», - сообщил председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Сатиев.

На сегодня, как отметил спикер, балансовые запасы нефти составляют 4,4 млрд тонн, газа – 2,1 трлн м3, конденсата – 416,2 млн тонн. При этом, подавляющее их количество сосредоточено в Атырауской области – это порядка 75 % и Мангистауской области – 11 %. 68 % запасов углеводородного сырья приходится на долю трех крупных месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.