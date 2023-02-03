Нефтегазовый гигант сообщил о рекордной прибыли за более чем 100-летнюю историю

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году компания Shell получила рекордную за свою 115-летнюю историю прибыль в размере почти 40 миллиардов долларов США. Эта цифра превысила более чем в два раза прибыль, полученную нефтегазовым гигантом, в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Крупнейшая в Европе нефтегазовая компания сообщила в четверг о скорректированной годовой прибыли в размере 39,9 млрд долларов США, что более чем вдвое превышает 19,3 млрд долларов США, заявленных Shell в 2021 году. Помимо этого, акции компании выросли на 2,6 % на Лондонской бирже в полдень.

Чуть более 40 % годовой прибыли Shell приходится на ее интегрированный газовый бизнес, который включает операции по торговле сжиженным природным газом. Это подразделение принесло почти две трети прибыли Shell в размере 9,8 млрд долларов США за последние три месяца 2022 года.

Генеральный директор Shell Ваэль Саван отметил, что результаты 2022 года «являются доказательством силы дифференцированного портфолио Shell, а также способность компании предоставлять жизненно важную энергию ее клиентам в нестабильном мире».

Эти доходы являются последними в серии рекордных результатов крупнейших мировых энергетических компаний, которые получили невероятную прибыль благодаря стремительному росту цен на нефть и газ.

ExxonMobil на этой неделе заявила о рекордной годовой прибыли в размере 59,1 миллиарда долларов США. В прошлом месяце корпорация Chevron (CVX) также сообщила о рекорде в годовой прибыли, которая достигла отметки в 36,5 млрд долларов США.

Все это привело к возобновлению призывов облагать нефтегазовых гигантов более высокими налогами. Правительства в Европейском Союзе и Соединенном Королевстве уже ввели дополнительные налоги на прибыль нефтяных компаний, а вырученные средства используются для помощи простым людям, борющимся с растущими счетами за электроэнергию.

Shell заявила, что в 2022 году она рассчитывает получить дополнительные налоговые сборы в размере 2,3 миллиарда долларов США, связанные с налогом на непредвиденные доходы ЕС и налогом на прибыль от энергетики в Великобритании. В 2022 году компания заплатила 13,1 миллиарда долларов США налогов по всему миру.

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