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    20:55, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Нефтегазовый гигант Shell открыл крупнейшее за десятилетие месторождение газа

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания Deltic Energy, базирующаяся в Великобритании, сообщила об открытии месторождения газа и нефти на участке Pensacola, разрабатываемом нефтегазовым гигантом Shell в южной части Северного моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energy Voice.

    В оперативном сообщении от Deltic Energy говорится, что находка в Pensacola может представлять собой одно из крупнейших газовых месторождений в южной части Северного моря за последние десять лет.

    Глубина скважины 41/05a-2, пробуренной еще в ноябре с помощью самоподъемной буровой установки Maersk Resilient, составляет 1965 метров. Shell подтвердила наличие подвижного газа и нефти в структуре Zechstein Haupt Dolomite.

    По данным Westwood Global Energy Group, исходя из объемов, о которых сообщила Deltic (ожидается, что будет извлечено 302 миллиарда кубических футов газа), это крупнейшее месторождение за более чем 10 лет после открытия месторождения Tolmount компанией Harbour Energy в 300 миллиардов кубических футов в 2011 году.

    Лицензия на разработку участка P2252 принадлежит корпорации Shell (65%), партнерам Deltic (30%) и ONE-Dyas (5%).

    Скважина вскрыла верхний слой коллектора Haupt Dolomite на глубине 1745 метров и подтвердила толщину коллектора в 18,8 метров с пористостью, которая составляет в среднем 16%.

    По словам генерального директора Deltic Грэма Суинделлса, это открытие стало важной вехой в развитии компании.

    «Мы продолжаем подготовку к бурению скважины Selene и с нетерпением ждем возможности поработать с нашими партнерами. Мы планируем сообщить рынку о наших целях», - говорит Грэм Суинделлс.

    По словам официального представителя Shell, корпорация подтверждает, что разведочное бурение на участке Pensacola в южной части Северного моря и последующие испытания скважин показали наличие газа.

    «На данный момент мы оцениваем возможность любой разработки», - сказал представитель компании.

    Акции Deltic подскочили в цене и на момент написания статьи торговались на уровне около 3,2 пенсов.

    Ожидается, что чистая стоимость бурения скважины для Deltic составит 11,1 млн фунтов стерлингов, в связи с определенными дополнительными эксплуатационными требованиями во время бурения, погодными условиями, дополнительными расходами на испытания, а также влиянием рынка, включая инфляцию и колебания обменного курса.

    Фото: energyvoice.com


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