НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нефтегазовые компании выделили более 9 млрд тенге на помощь акиматам в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«В Ассоциации «Petrocouncil» подсчитали, какие суммы выделили нефтегазовые компании областным акиматам и на что потрачены эти деньги. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на нефтегазовую отрасль, добывающие компании остаются крупнейшими налогоплательщиками страны», - отмечено в сообщении.





В ведомстве отмечают, что 2,5 миллиарда тенге потратил на помощь органам здравоохранения консорциум NCOC. Компания предоставила многофункциональные кровати, дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, ультразвуковой аппарат, койки, различные анализаторы, мониторы, морозильный аппарат для хранения крови, тепловизоры и ИВЛ. Помимо прочего NCOC пригласили британского врача для консультаций в Атырауской области.

ТОО «Тенгизшевройл» выделили около 3 миллиардов тенге и провели более 47 000 ПЦР- тестов на Тенгизе. Кроме того, компания закупила 46 кислородных концентраторов, 2 ПЦР лаборатории, реанимобиль и две кареты скорой помощи, а также организовали 2 борта для доставки медикаментов. Компания также закупает медицинское оборудование и средства защиты для учреждений здравоохранения Атырауской области.





Центральный аппарат КМГ закупает 600 кислородных концентраторов, которые будут распределены по всем регионам Казахстана.





«Мангистаумунайгаз» выделил 1,3 млрд тенге на аппараты компьютерной томографии, 20 аппаратов ИВЛ и 3 реанимобиля, а также обеспечила спецзащитой врачей медицинских учреждений Мангистауской области.





«Эмбамунайгаз» потратила 300 миллионов тенге на кислородные концентраторы для ИВЛ, проведение системы лечебного газоснабжения по оснащению оперблоков, реанимации, диализных центров и провизорных отделений и другое оборудование для медицинских учреждений Атырауской области. Также, для карантинных стационаров были закуплены продукты питания, бытовая техника, гигиенические средства и средства индивидуальной защиты. Кроме поддержки от компании, сами работники АО «Эмбамунайгаз» собрали более 1 миллиона тенге на материальную помощь медицинским работникам и сотрудникам полиции, находящимся на карантине.





«Казмортрансфлот» потратил более 320 миллионов тенге на аппараты ИВЛ и спецзащиту для врачей Мангистауской области.





«Озенмунайгаз» в помощь городу Жанаозену закупил 2 специализированных реанимобиля на 40 миллионов тенге. А также компания потратила свыше 12 миллионов на кислородные концентраты, мониторы и т.д. для больниц.





Общая сумма затраченных средств «Каражанбасмунай» составила 100 млн тенге, на которые была оказана спонсорская помощь акимату Мангистауской области на приобретение кислородных концентраторов, а также Фонду «Біз біргеміз». Помимо этого, компания оплачивает расходы на привлеченных врачей из России. Работники производственного управления «Жетыбаймунайгаз» закупили и передали в местную больницу пять кислородных концентраторов, еще два кислородных концентратора передало ТОО «OSC».





«КазТрансОйл» региональным медицинским учреждениям закупает 68 аппаратов ИВЛ на сумму 1 млрд тенге. Компания планирует доставить и смонтировать оборудование, а также обучить медперсонал за свой счет.





Павлодарский нефтехимический завод установил кислородную станцию для больницы скорой медицинской помощи в Павлодаре, теперь 50 койко-мест обеспечены подачей кислорода.





В свою очередь, компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» завершила капитальный ремонт городской поликлиники №7 в Уральске. В ЦРБ г. Аксая было передано современное оборудование для интенсивной терапии, включая аппараты ИВЛ, а также СИЗ. В ближайшее время КПО планирует передать тепловизоры, оборудование и тест-системы для ПЦР-анализов, наборы для экспресс-тестирования, прикроватные мониторы, ЭКГ, шприцевые насосы, лабораторные анализаторы и другие средства противоинфекционного контроля, а также два автомобиля скорой помощи.





Итальянская Eni через свою «дочку» ArmWind, безвозмездно передала 400 000 медицинских масок управлению здравоохранения Актюбинской области.





Корпорация Chevron совместно с ICAP передала 70 000 масок-респираторов медучреждениям Алматы. На 71,8 миллионов тенге компания приобрела и установила несколько аппаратов ИВЛ, а также пригласила специалистов по COVID из Китая. В июле Chevron организовала онлайн семинары для медицинских работников, которые привлечены к работе нового стационара по лечению COVID-19. Одной тысяче врачей и медсестер разъяснили эпидемиологию COVID-19 и мероприятия по профилактике инфекций и инфекционному контролю в условиях эпидемии COVID-19. Последующие семинары будут проводиться для врачей и будут посвящены вопросам организации ухода и лечения пациентов с COVID-19. Также компания помогает трудовым мигрантам, которые не могут вернуться на родину, врачам, которые ведут борьбу с вирусом и малообеспеченным слоям населения.





Группа иностранных инвесторов, работающих в Казахстане, включая «Шелл Казахстан», «Эни», «ИНПЕКС Норт Каспиан Си Лтд.», «Тоталь», «ЛУКОЙЛ», «Камеко Казахстан», «Эр Ликид», биофармацевтическая компания «Такеда», «Фрипорт-МакМоРан», «Рио Тинто», а также Представительство Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» в Республике Казахстан приобрели и передали в дар Многопрофильному медицинскому центру (МПМЦ) г. Нур-Султан современное оборудование для интенсивной терапии, а также средства индивидуальной защиты в целях содействия лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Общая стоимость оборудования составила более 200 млн. тенге.





Оборудование для интенсивной терапии включает прикроватные мониторы, инфузионные насосы, анализатор крови, электроимпедансный томограф, а также функциональное оборудование для проведения реанимационных мероприятий. Медицинский персонал прошел обучение по использованию данного оборудования. В дополнение, свыше 10 000 комплектов средств индивидуальной защиты, в том числе, медицинские маски, защитные халаты, очки и перчатки были предоставлены медицинским работникам, работающим в МПМЦ и подверженным риску заражения вирусом COVID-19





Отметим, что компании осуществляет закуп по заявкам и просьбам акиматов и управлений здравоохранения.