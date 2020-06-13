Нефтегазохимические проекты в Казахстане обеспечат природным газом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане внесены поправки в закон, позволяющие обеспечить природным газом нефтегазохимические проекты. На сегодняшний день в Казахстане планируется реализация ряда проектов по производству нефтегазохимической продукции с использованием сырья – газа. Однако ранее не был установлен механизм обеспечения газом данных проектов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Министерством на постоянной основе ведется системная работа по переходу от сырьевой направленности нефтегазовой отрасли к созданию нефтегазохимических производств, выпускающих продукцию c высокой добавленной стоимостью.

Природный газ является ценнейшим сырьем для газохимии. Увеличение степени извлечения и эффективное использование всех ценных компонентов газа дают жизнь целым классам новых химических материалов.

Необходимо отметить, что продукция газохимии является ценным экспортным товаром, торговать которым выгоднее, нежели просто газом. После четырех-пяти стадий переработки газа (к примеру, газ→этан→этилен→полиэтилен→изделия из полиэтилена) стоимость конечной продукции возрастает примерно в 5-6 раз.

Одним из ключевых вопросов является обеспечение сырьем. С целью решения данного вопроса были внесены поправки в Закон «О газе и газоснабжении» (Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения» от 30.12.2019 года №297-VI).

В рамках реализации закона приказом министра энергетики Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №165 утверждены Правила формирования перечня инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции.

В Правилах предусмотрен механизм оценки эффективности инвестиционных проектов с точки зрения государства. Согласно механизму проекты будут оцениваться по балльной системе на основе критериев, характеризующих их преимущества на базе макроэкономических, социальных, экологических и технических показателей.

Производство базовой газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой отрасли, что соответствует нашей стратегии технологического развития.