Нефтегазохимические проекты обсудили в Министерстве энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК обсудили вопросы развития нефтегазохимических проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

22 февраля состоялась встреча министра энергетики РК Б.Акчулакова с председателем правления ПАО «Сибур Холдинг» Д.Коновым, на которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества по нефтегазохимическим проектам, в частности, ход строительства завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год, а также планы перехода на стадию проектирования по проекту производства полиэтилена мощностью 1,25 млн. тонн/год.

Министром энергетики РК Б.Акчулаковым было отмечено, что строительство завода по производству полипропилена полностью завершено, и на сегодня ведутся пуско-наладочные работы. В апреле этого года планируется проведение эксплуатационного и демонстрационного пробегов с дальнейшим вводом завода в эксплуатацию.

В свою очередь, председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Д.Конов сообщил, что до конца апреля т.г. будут подписаны соответствующие документы по вхождению ПАО «Сибур Холдинг» в проекты по производству полипропилена и полиэтилена. Кроме того, была выражена заинтересованность в совместной реализации проектов в сфере газопереработки на базе сырья месторождения Кашаган.