Нефтедоллар прощай? Саудовская Аравия тестирует цифровую валюту

Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) стал участником проекта mBridge Банка международных расчетов (БМР) для облегчения проведения трансграничных платежей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу SAMA.

- В рамках стремления Центрального банка Саудовской Аравии создать надежную инновационную инфраструктуру трансграничных платежей в сотрудничестве с различными международными финансовыми учреждениями и центральными банками, SAMA присоединился к проекту mBridge Банка международных расчетов (БМР) в качестве участника платформы, - говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится, что в SAMA исследует потенциал оптовых цифровых валют центральных банков, чтобы оценить возможность их использования для повышения эффективности трансграничных платежей и расчетов между коммерческими банками.

Как отмечает sknews.kz, ссылаясь на мнение аналитиков рынка, это может стать еще одним шагом к тому, чтобы меньше мировой торговли нефтью осуществлялось в долларах США.

mBridge, основанная на блокчейне mBridge Ledger, считается первой платформой оптовых цифровых валют центральных банков, достигшей стадии минимально жизнеспособного продукта (MVP).

Проект направлен на упрощение трансграничных платежей между коммерческими банками в различных юрисдикциях. Он разрабатывается Управлением денежного обращения Гонконга, центральными банками Таиланда и ОАЭ, Институтом исследования цифровой валюты Народного банка Китая и Центром инноваций БМР в Гонконге.