+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нефть резко подешевела на фоне новостей о новом штамме COVID-19

27 Ноября 2021 00:08
Поделиться:
Нефть резко подешевела на фоне новостей о новом штамме COVID-19

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE падает на 11,21% - до $71,85 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз стоимость Brent была ниже $72 за баррель 10 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
«Ужасающая мутация» - Чем опасен новый штамм коронавируса
В Британии объявлен красный уровень метеоугрозы: На страну надвигается ураган «Арвен» Авария на шахте в Кузбассе: считавшийся погибшим спасатель сам выбрался на поверхность Почти 80 процентов взрослого населения Узбекистана получили первую дозу вакцины от коронавируса

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2022 года дешевеет на 12,27% - до $68,77 за баррель.

Резкое падение цен на нефть происходит на фоне новостей о появлении нового штамма COVID-19 в Европе, обнаруженного ранее в ряде стран на юге Африки.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нефть   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
«Ужасающая мутация» - Чем опасен новый штамм коронавируса
В Британии объявлен красный уровень метеоугрозы: На страну надвигается ураган «Арвен»
Авария на шахте в Кузбассе: считавшийся погибшим спасатель сам выбрался на поверхность
Почти 80 процентов взрослого населения Узбекистана получили первую дозу вакцины от коронавируса
Популярное
1 Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
2 Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
3 Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
4 На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
5 Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
6 971 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Фейк: «Спутник V» содержит тайный маркерный компонент, позволяющий определять вакцинированных»
Еврокомиссия может приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за  новой мутации COVID-19
Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
971 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив