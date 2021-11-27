Нефть резко подешевела на фоне новостей о новом штамме COVID-19

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE падает на 11,21% - до $71,85 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз стоимость Brent была ниже $72 за баррель 10 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2022 года дешевеет на 12,27% - до $68,77 за баррель.

Резкое падение цен на нефть происходит на фоне новостей о появлении нового штамма COVID-19 в Европе, обнаруженного ранее в ряде стран на юге Африки.