10 Мая 2022 09:10

Нефть подешевела на 6%, а биткоин - на 7,6%

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Цены на сырую нефть упали на 6% в понедельник, так как доллар достиг 20-летних максимумов на фоне опасений повышения процентной ставки в США, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Investing.com.

Так, торгуемая в Лондоне нефть марки Brent подешевела на 5,7%, или на 6,45 доллара, опустившись до 105,94 доллара за баррель. В то же время котируемая в Нью-Йорке нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела до 103,09 доллара, потеряв в цене 6,68 доллара.

Сообщается, что падение свело на нет почти 6 процентный рост цен на нефть Brent и WTI на прошлой неделе после того, как организация ОПЕК+ на своем ежемесячном заседании согласилась на номинальное увеличение добычи на 432 000 баррелей в день.

Снижение цен на нефть произошло после того, как представители Центрального банка в Федеральной резервной системе обсуждали возможность повышения в дальнейшем ставки в США до 75 базисных пунктов.

Некоторые эксперты считают, что повышение было бы чрезмерно, в то время как другие утверждают, что это может быть необходимо, чтобы остановить стремительную инфляцию.

По утверждениям представителей ФРС, ее режим высоких повышений ставок не приведет экономику США к рецессии. В последний раз ФРС повышала ставки на 75 базисных пунктов в 1994 году.

По оценкам трейдеров денежного рынка, существует 79 процентная вероятность повышения ставки на 75 б.п. на предстоящем заседании ФРС 14-15 июня. Об этом может говорить то, что уже на прошлой неделе на майском заседании ФРС повысила ставки на 50 б.п., что само по себе стало самым большим увеличением за 20 лет.

По мнению аналитика онлайн-торговой платформы OANDA Эд Мойя, высокая инфляция вынудит ФРС ужесточить монетарную политику до рекордных уровней.

«Цены на нефть быстро падают, поскольку растут опасения по поводу снижения спроса на сырую нефть, учитывая ситуацию с коронавирусом в Китае и снижение риска, происходящее с американскими акциями», - сказал Мойя.

Падение цен на черное золото подорвали стоимость не только сырьевых товаров, оцениваемых в валюте, но и других рисковых активов, таких как акции и криптовалюты.

Так, самая популярная криптовалюта мира - биткоин продолжает снижаться. В понедельник днем он торговался с понижением на 7,6%. В целом цена биткоина упала почти на 50%, колеблясь на уровне 32 360 долларов за единицу на торгах в Нью-Йорке, по сравнению с ноябрьским рекордным максимумом в 68 991 доллар.