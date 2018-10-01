Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 5 °С
Алматы: 18 °С
USD 360.65 EUR 415.29
RUB 5.51 CNY 52.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нефть на 52 млн тенге похищена в Атырауской области

3 Октября 2018 07:44 217
Поделиться:
Нефть на 52 млн тенге похищена в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в этом году выявлено 14 фактов кражи нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. 

Новости по теме

Автоворы в Астане орудовали с помощью дистанционного сканирования сигнализации
80 фактов вскрытия багажа выявили в аэропорту Астаны Три года лишения свободы за кражу зерна грозит жителю СКО

Эта информация прозвучала на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и противодействия преступности в прокуратуре Атырауской области.

Согласно статистическим данным, в 2017 году зарегистрировано 35 фактов кражи, незаконного хранения, транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов. По 18 фактам дела направлены в суд.

За 6 месяцев текущего года зарегистрированы 14 подобных фактов, 5 из них направлены в суд.  Ущерб по выявленным уголовным правонарушениям составил 52 миллиона тенге.

Проведенный прокуратурой анализ показал, что при расследовании дел не устанавливаются источники происхождения нефти и нефтепродуктов. Правоохранительные органы ограничиваются лишь установлением транспортировщика, тогда как непосредственный отправитель остается вне поля зрения. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Силовые структуры, Нефть,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив