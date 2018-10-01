Нефть на 52 млн тенге похищена в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в этом году выявлено 14 фактов кражи нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Эта информация прозвучала на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и противодействия преступности в прокуратуре Атырауской области.

Согласно статистическим данным, в 2017 году зарегистрировано 35 фактов кражи, незаконного хранения, транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов. По 18 фактам дела направлены в суд.

За 6 месяцев текущего года зарегистрированы 14 подобных фактов, 5 из них направлены в суд. Ущерб по выявленным уголовным правонарушениям составил 52 миллиона тенге.

Проведенный прокуратурой анализ показал, что при расследовании дел не устанавливаются источники происхождения нефти и нефтепродуктов. Правоохранительные органы ограничиваются лишь установлением транспортировщика, тогда как непосредственный отправитель остается вне поля зрения.