НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Нефть марки Brent торгуется по цене выше $85 за баррель

5 Декабря 2022, 14:26
Нефть марки Brent торгуется по цене выше $85 за баррель

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent в понедельник котируется на международных биржах на отметке 85,87 доллара за баррель. Частичный рост цен вызвала обеспокоенность снижением спроса и предложения на рынках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

На последних торгах в пятницу стоимость барреля нефти этой марки достигала 87,91 доллара, но завершила день на отметке 85,57 доллара.

По состоянию на 5 декабря, цена на эталонную марку нефти выросла на 0,35 процента – до 85,87 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 80,34 доллара за баррель.

Частичный рост цен вызвала обеспокоенность снижением спроса и предложения на рынках.

После протестов против мер по борьбе с COVID-19 в Китае во многих крупных городах были предприняты шаги по оптимизации мер. Это приводит к росту цен, ослабляя опасения по поводу экономики страны и спроса на нефть.

К росту цен также привело решение ОПЕК+, принятое заседании 4 декабря, о сохранении текущего уровня добычи.

ОПЕК+ 5 октября принял решение о сокращении с ноября добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.


Фото: www.aa.com.tr


Теги:
Новости по теме
Страны ОПЕК+ сохранили план по добыче нефти
ЕС намерен установить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов
Китайский нефтяной гигант CNPC за 25 лет инвестировал в Казахстан 45 миллиардов долларов
Читайте также
Страны ОПЕК+ сохранили план по добыче нефти
ЕС намерен установить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов
Китайский нефтяной гигант CNPC за 25 лет инвестировал в Казахстан 45 миллиардов долларов
КТК сообщил о завершении работ по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве
Bloomberg: члены ЕС обсуждали лимит цен на нефть из России на уровне $62 за баррель
Насколько выгодно приобретать акции «КазМунайГаза» - экспертное мнение
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с 11 января
В зоне землетрясения на северо-западе Турции заново отстроят 181 объект
Новости партнеров
Популярное
1 Смерть начальника участка ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в полиции
2 Причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами
3 О проблемах на ТЭЦ сообщили новому акиму Костанайской области
4 Без тепла остались девять многоэтажек в Атырау прошлой ночью
5 Серик Жумангарин ответил на предложение по продаже ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге

Лента новостей