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Нефть марки Brent подорожала до $84,9 долларов за баррель
2 Октября 2018 08:19 143
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка существенно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 2,29 доллара, до 84,98 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 2,05 доллара, до 75,3 долларов за баррель.
Ключевые слова: Энергетика,
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