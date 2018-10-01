Нефть марки Brent подорожала до $84,9 долларов за баррель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка существенно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 2,29 доллара, до 84,98 долларов за баррель.



Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 2,05 доллара, до 75,3 долларов за баррель.