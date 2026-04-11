Нефть, космос и кибербезопасность: что пишут мировые СМИ о Казахстане

The Caspian Post: Казахстан обнаружил шесть новых нефтяных месторождений

Казахстан усиливает свои позиции как одного из ключевых игроков в энергетике Евразии, расширяя ресурсную базу и наращивая внутренний потенциал добычи, пишет The Caspian Post.

По данным издания, в 2025 году в стране официально зафиксировано шесть новых нефтяных месторождений с суммарными запасами более 127 млн тонн. Новые участки расположены в традиционных нефтедобывающих регионах — Мангистауской и Атырауской областях, которые уже играют ключевую роль в экспорте углеводородов.

Фактически речь идет не только о расширении ресурсной базы, но и о попытке снизить зависимость от крупных зрелых месторождений. На фоне глобальной конкуренции за инвестиции в нефтегазовый сектор Казахстан делает ставку на собственные компании, которые будут задействованы в разработке. Это усиливает локальную экспертизу и формирует внутренний индустриальный контур.

Отдельное внимание СМИ уделяют геологическому потенциалу страны: из 15 осадочных бассейнов активно разрабатываются лишь пять. Остальные остаются зоной будущих открытий, что позволяет рассматривать Казахстан как долгосрочного поставщика энергоресурсов на глобальном рынке.

ТАСС: В Казахстане ожидают первого пуска в рамках проекта «Байтерек» в ближайшие дни

Казахстан и Россия приближаются к ключевому этапу одного из самых долгих совместных проектов в космической сфере, пишет ТАСС.

Как сообщает издание, первый пуск ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур в рамках проекта «Байтерек» ожидается в ближайшие дни. Проект реализуется на основе межгосударственного соглашения 2004 года и предполагает создание нового ракетного комплекса.

По словам председателя аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта (ИИ) и цифрового развития Казахстана Баубека Оралмагамбетова, проект прошел через сложный путь согласований и даже находился под угрозой приостановки. Однако его завершение рассматривается как показатель высокого уровня доверия между странами.

Фактически «Байтерек» — это не только технологический проект, но и символ стратегического партнерства. Он требует синхронизации финансирования, инженерных решений и управленческих подходов двух государств. В условиях глобальной конкуренции в космической отрасли успешный запуск может укрепить позиции Казахстана как ключевой площадки для международных запусков.

ООН: Казахстан стал первым государством Центральной Азии, получившим признание ВОЗ за регулирование лекарств и вакцин

Казахстан впервые в Центральной Азии достиг высокого уровня международного признания в сфере здравоохранения, сообщает официальный сайт ООН.

По данным ООН, страна получила третий уровень зрелости (ML3) по классификации Всемирной организации здравоохранения. Этот статус подтверждает соответствие национальной системы регулирования лекарств международным стандартам качества и безопасности.

Представители ВОЗ подчеркивают, что достижение отражает политическую приверженность Казахстана развитию устойчивой системы здравоохранения. Новый статус усиливает готовность страны к кризисам и повышает доверие к медицинской инфраструктуре.

Для населения это означает более широкий доступ к качественным препаратам и вакцинам, а для региона — формирование центра компетенций. Казахстан постепенно становится точкой опоры для развития системы фармацевтического регулирования в Центральной Азии.

The Times of Central Asia: Казахстан объявляет о борьбе с поддельными базовыми станциями сотовой связи

Казахстан усиливает борьбу с цифровой преступностью на фоне роста мошенничества, пишет The Times of Central Asia.

Как сообщает издание, Агентство финансового мониторинга раскрыло схему с использованием поддельных базовых станций мобильной связи — первый подобный случай в постсоветском пространстве.

Злоумышленники применяли так называемые SMS-бластеры, которые имитировали работу сотовых вышек и заставляли телефоны подключаться к менее защищенной сети. Это позволяло рассылать фишинговые сообщения и получать доступ к персональным и банковским данным пользователей.

Особенность схемы — ее масштабируемость: устройства могли отправлять до 100 тысяч сообщений в час и перемещались в автомобилях, что усложняло их обнаружение. Раскрытие преступной группы демонстрирует рост технологической сложности киберугроз и необходимость усиления цифрового контроля.

На этом фоне власти Казахстана вводят дополнительные меры, включая биометрическую идентификацию абонентов, что свидетельствует о переходе к более жесткому регулированию цифрового пространства.

Euronews: Казахстан усиливает социальную защиту и благосостояние населения

Казахстан усиливает социальную политику, формируя одну из наиболее масштабных систем поддержки населения в регионе, сообщает Euronews.

По информации издания, государственные программы сегодня охватывают около 1,7 млн семей. Поддержка начинается с рождения ребенка и продолжается на всех этапах жизни.

Число многодетных семей, получающих выплаты, выросло в 2,5 раза за последние годы. Одновременно развивается адресная социальная помощь, которая становится более точной благодаря цифровизации и анализу доходов.

Особое внимание уделяется доступу к образованию и здравоохранению. Более 90% населения застрахованы в системе медицинского страхования, а строительство и модернизация школ направлены на сокращение разрыва между городом и селом.

Цифровизация играет ключевую роль: большинство услуг доступно через электронное правительство, что снижает бюрократию и повышает прозрачность. В результате социальная политика становится не только инструментом поддержки, но и фактором долгосрочной устойчивости экономики.



