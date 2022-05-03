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Нефть из Казахстана будут поставлять в Беларусь для внутреннего потребления
3 Мая 2022 19:08
Нефть из Казахстана будут поставлять в Беларусь для внутреннего потребления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Любые отношения с членами ЕАЭС в области нефти и нефтепродуктов осуществляются на двусторонних договорах. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Евразийского экономического союза с 2025 года предполагается единый рынок нефти и нефтепродуктов. До этого момента любые отношения с членами ЕАЭС в области нефти и нефтепродуктов осуществляются на двусторонних договорах, которые подлежат ратификации», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов после совещания по реализации комплексного плана Программы повышения доходов населения до 2025 года.

Министр отдельно пояснил вопрос взаимоотношений в этой области с Беларусью.

«Договор с Республикой Беларусь о поставках нефти и нефтепродуктов не описывает объемы, он описывает принципы работы. Объемы утверждаются ежегодно, так называемые индикативный и балансовый, которые определяются исходя из потребности Беларуси и возможностей Казахстана», - сказал Болат Акчулаков.

Глава Минэнерго добавил, что технические возможности для поставок имеются.

«Технические возможности по инфраструктуре существуют с давних пор, это развернутая система нефтепроводов, которая на сегодня есть. По нефтепродуктам - это только железные перевозки. После того, как подпишутся документы, министерства двух стран начнут работу. Беларусь потребляет в пределах 20 - 22 млн тон нефти ежегодно. Это очень крупные пять заводов, они еще в советское время были построены, сохранены и модернизированы. Нефтепродукты в Беларуси производятся высокого качества и соответствуют всем европейским стандартам, они исторически ориентированы на экспорт. В рамках ЕАЭС стоит вопрос о том, что продукты могут поставляться, но не для того, чтобы они реэкспортировались потом, а для того, чтобы покрыть нужды», - пояснил Болат Акчулаков.

Спикер добавил, что такой объем нефти обычно поставлялся в Беларусь Российской Федерацией.

«Во-первых, это объясняется тем, что они рядом находятся. Во-вторых, у России все-таки нефтепроизводительности гораздо больше, чем у Казахстана. Более 500 млн ежегодно и у них большая экспортная позиция. Потом расстояние влияет на цену», - добавил Болат Акчулаков.


Автор:
Корреспондент
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