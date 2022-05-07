7 Мая 2022 11:50

Нефть и золото дорожают, а биткоин дешевеет

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Мировые фондовые рынки продолжают падать из-за опасений инвесторов по поводу стремительного роста инфляции в США и неспособности Федеральной резервной системы обуздать ее в ближайшие годы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Investing.com.

Сегодня ФРС и другие центральные банки сталкиваются с проблемами, связанными с растущей инфляцией, поскольку карантин в Китае создает постоянные сбои в цепочках поставок, а война на Украине оказывает давление на цены на продовольствие.

Так, доходность долгосрочных казначейских облигаций США выросла, а мировые фондовые рынки продолжили падение в пятницу. Эта негативная тенденция продолжилась несмотря на замедление роста заработной платы в США в апреле.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций выросла на 5,3 базисных пункта до 3,21%, что в последний раз наблюдалось в ноябре 2018 года.

ФРС надеется замедлить инфляцию путем ужесточения денежно-кредитной политики. Волатильность рынка возросла из-за опасений, что слишком сильное ужесточение может привести к рецессии.

Торговля на Уолл-стрит была нестабильной. Основные индексы ненадолго выросли в плюсе, а Nasdaq упал на целых 2,66%. Индексы Nasdaq и S&P 500 демонстрируют снижение пятую неделю подряд, а индекс Dow - шестую.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,3%, S&P 500 потерял 0,57%, а Nasdaq Composite упал на 1,4%.

Общеевропейский индекс STOXX Europe 600 упал на 1,91%, так как региональные акции завершили худшую неделю за два месяца. Индекс глобальных показателей фондового рынка MSCI снизился на 0,99%, а акции развивающихся рынков потеряли 2,57%.

Доллар упал по отношению к корзине валют после двух волатильных дней, так как инвесторы сосредоточились на том, насколько агрессивно ФРС будет повышать ставки.

Индекс доллара достиг 20-летнего максимума за ночь на фоне спроса на безопасные убежища, на следующий день после резкой распродажи акций, вызванной повышением процентных ставок в США и ослаблением европейских валют на фоне опасений по поводу экономического роста в регионе.

Индекс доллара вырос на 0,077%, а евро вырос на 0,06% до 1,0546 доллара. Иена ослабла на 0,31% до 130,56 доллара.

Цены на нефть растут третью сессию подряд, игнорируя опасения по поводу глобального экономического роста, поскольку надвигающиеся санкции Европейского союза в отношении российской нефти увеличили перспективу сокращения поставок.

Фьючерсы на американскую нефть выросли на 1,51 доллара, достигнув 109,77 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,49 доллара, составив 112,39 доллара.

Золото подорожало на фоне ослабления доллара, но перспектива повышения ставок со стороны ФРС привела к тому, что слитки показали третье недельное снижение подряд.

Фьючерсы на золото в США выросли на 0,4% закрепившись 1882,80 доллара за унцию.

Биткоин подешевел на 1,76% до 35 891,06 доллара.