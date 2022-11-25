Нефть дорожает на фоне планируемых предельных цен на российскую нефть

25 Ноября 2022, 14:41

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на слабую ликвидность рынка, цены на нефть выросли после возможного ограничения западными странами цен на российскую нефть, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,33%, увеличившись до 85,62 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) повысились на 0,49%, достигнув 78,43 доллара за баррель. Оба контракта по-прежнему демонстрируют снижение третью неделю подряд, опустившись примерно на 2% из-за опасений по поводу сокращения предложения.

Аналитики считают, что нефть сегодня торгуется немного выше в условиях крайне неликвидных праздничных торгов, вероятно, получая некоторую поддержку от снижения глобальных процентных ставок. Ожидается, что торги будут проходить в осторожном режиме в преддверии соглашения о предельных ценах на российскую нефть, которое должно вступить в силу 5 декабря после встречи ОПЕК+ 4 декабря.

Как сообщает издание, в октябре ОПЕК+ согласилась снизить свою целевую добычу на 2 млн баррелей в день до 2023 года. На этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что ОПЕК+ готова сократить добычу еще больше, если потребуется.

По данным аналитиков Исследовательского центра Австралии и Новой Зеландии (ANZ), появляется все больше признаков того, что всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, начинает сказываться на спросе на топливо: трафик снижается, а предполагаемый спрос на нефть составляет около 13 млн баррелей в день.

Власти Китая в пятницу сообщили о новом ежедневном рекорде случаев заражения COVID-19, в связи с чем города по всей стране продолжают применять ограничительные меры для борьбы со вспышками.

Аналитики считают, что это препятствует росту спроса на нефть, что в сочетании со слабой позицией американского доллара создает негативный фон для цен на черное золото.