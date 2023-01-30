Нефть дешевеет в преддверии заседаний ОПЕК+ и ФРС США

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть подешевели в понедельник, ожидается, что мировые производители на этой неделе сохранят объем производства без изменений, а инвесторы находятся в ожидании заседаний ОПЕК+ и Федеральной резервной системы США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по времени Баку составляет $86,08 за баррель, что на $0,58 (0,67 %) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,15 за баррель, что на $0,53 (0,67 %) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Министры из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников планируют провести встречу 1 февраля, однако эксперты ожидают, что вряд ли повлияет на текущую политику в области добычи нефти.

Тем не менее, прогнозы увеличения экспорта сырой нефти как Urals, KEBCO и Siberian Light из российских портов Балтии (Усть-Луга, Приморск и Новороссийск) с 1-10 февраля привели к падению стоимости эталонов Brent и WTI, которое было зафиксировано впервые за последние три недели.

Как отметили в National Australia Bank, на заседании на этой неделе не будет объявлено о каких-либо изменениях в добыче ОПЕК+, а комментарии ФРС США по прогнозу станут ключевым фактором прогноза в ближайшей перспективе.

В преддверии заседания Федеральной резервной системы 1 февраля рынок ожидает, что центральный банк США снизит повышение ставок до 25 базисных пунктов с 50, что ограничит спрос на топливо в крупнейший в мире потребитель нефти.

Цены на нефть ранее выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке после атаки на инфраструктуры Ирана в минувшие выходные, а также возобновления экономики Китая из-за ослабления коронавирусных ограничений, что способствует повышению спроса на черное золото.

Фото: aa.com.tr