27 Мая 2022 18:32

Нефть дешевеет на прогнозах о росте спроса в мире

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Цена на нефть марки Brent на утренних торгах в пятницу сократилась до 113 долларов за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

На последних торгах в четверг стоимость барреля нефти этой марки достигла 118 долларов, но завершила день на уровне 114,17 доллара.

По состоянию на утро 27 мая, цена на элитную марку нефти снизилась на 0,24 процента – до 113,90 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 113,80 доллара за баррель.

Цены снижаются на фоне опасений по поводу роста спроса на нефть в связи с сокращением предложения на глобальном рынке и приближением туристического сезона в США.

Опасения по поводу сокращения поставок подтверждают и заявления по поводу того, что лидеры стран ЕС согласуют пакет, включающий прекращение поставок нефти из России.



