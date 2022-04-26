Нефть дешевеет на фоне жесткого карантина в Китае

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Падение марки произошло в дополнение к спаду, который случился на прошлой неделе и составил 4,5%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Investing.com.

Цены на нефть второй раз за две недели опустились ниже 100 долларов за баррель. Это происходит несмотря на волатильность, вызванную антироссийскими санкциями и попыткой ОПЕК контролировать нефтяной рынок.

Торгуемый в Лондоне мировой эталон нефти Brent подешевел на 6,09 долларов или на 5,7%, опустившись до 100,06 долларов за баррель к 12:15 часам по восточному времени в понедельник. Падение марки произошло в дополнение к спаду, который случился на прошлой неделе и составил 4,5%.

Brent завершит апрель в минусе, если не поднимется примерно на 7% между сегодняшним днем и пятничным соглашением. Это может стать первым отрицательным месяцем после феноменального роста цен на нефть в этом году. Цены на топливо взлетели 7 марта до 139,15 долларов через две недели после начала военных действий в Украине.

Торгуемая в Нью-Йорке американская нефть WTI подешевела на 5,91 долларов или на 5,8%, достигнув 96,16 долларов. Как и Brent, WTI упала на 4,5% на прошлой неделе, показав месячную потерю в 4%. 7 марта цена на нефть марки WTI подскочила до 130,50 доллара.

Оба сорта были близки к самому низкому уровню закрытия с 11 апреля после снижения на почти 5% на прошлой неделе. С момента резкого роста до самого высокого уровня с 2008 года в начале марта цены упали примерно на 25%.

Еще две недели назад санкции Запада в отношении российской нефти были единственным крупнейшим фактором формирования цены на нефть, но ситуация с коронавирусом в Китае привносит в нефтяной рынок иную динамику из-за ограниченной мобильности крупнейшего в мире импортера этого товара. Продолжающийся четвертую неделю карантин в Шанхае и рост американского доллара оказывают давление на энергоносители и снижают вероятность возвращения цен на нефть к максимуму этого года в 140 долларов.

Индекс доллара достиг 25-месячного максимума 101,745 в понедельник на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система примет решение о повышении ставки на 50 базисных пунктов на своем майском заседании на следующей неделе. В таком случае доллар будет главным бенефициаром повышения ставки, а экономика может стать жертвой.

Ранее эксперты прогнозировали повышение добычи нефти в США.