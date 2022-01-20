+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нефть Brent торгуется по цене выше $88 за баррель

20 Января 2022 14:28
Поделиться:
Нефть Brent торгуется по цене выше $88 за баррель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent на международных рынках в четверг торгуется по цене 88,29 доллара за баррель, передает МИА «Казиформ».

Новости по теме
Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых туристов без карантина
Коронавирус в мире: Британия смягчает запреты, ВОЗ призывает не расслабляться, в Европе рекордный всплеск заболеваемости COVID-19: в ФРГ впервые зафиксировано более 100 тысяч новых случаев за сутки ВОЗ обеспокоена: Омикрон заражает сотни тысяч в день

На последних торгах в среду стоимость барреля нефти этой марки достигала 89,17 доллара, но завершила день на уровне 88,44 доллара.

По состоянию на 09.16 утра 20 января, цена на нефть Brent сократилась на 0,16 процента – до 88,29 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 85,76 доллара за баррель. На частичном снижении цен сказался прогноз относительно роста коммерческих запасов сырой нефти в США.

Между тем продолжающееся восстановление спроса и временное сокращение поставок ограничивают рост нефтяных цен.

Атака хуситов в Йемене на ОАЭ и эскалация напряженности между Россией, США и НАТО из-за Украины продолжают усиливать опасения по поводу возможного сокращения поставок.

Эксперты прогнозируют, что цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы, если предложение не сможет удовлетворить растущий спрос, несмотря на вспышку COVID-19.

Подписывайтесь на наш канал:

#Цены и тарифы   #Нефть   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых туристов без карантина
Коронавирус в мире: Британия смягчает запреты, ВОЗ призывает не расслабляться, в Европе рекордный всплеск заболеваемости
COVID-19: в ФРГ впервые зафиксировано более 100 тысяч новых случаев за сутки
ВОЗ обеспокоена: Омикрон заражает сотни тысяч в день
Популярное
1 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
2 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
5 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
6 Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Читайте также
Коронавирус в мире: Британия смягчает запреты, ВОЗ призывает не расслабляться, в Европе рекордный всплеск заболеваемости
Минторговли опровергло фейк о едином реестре пороговых цен на социально значимые товары
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив