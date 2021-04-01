Неформальный саммит ССТГ показал, что духовная интеграция между нашими народами вышла на новый уровень - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) показал, что духовная интеграция между нашими народами вышла на новый уровень. Об этом заявил руководитель веб-сайта газеты «Егемен Казакстан» Абай Отар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы отметить важное значение неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). В ходе форума было уделено внимание многим актуальным вопросам. Среди них я хотел бы выделить два. Первый - это углубление экономической интеграции. К примеру, во время пандемии между Казахстаном и тюркоязычными государствами торговый оборот составил порядка 7 млрд долларов США. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что это ниже чем было до пандемии на 11,2%», - сказал Абай Отар в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

В этой связи, по его словам, Главой нашего государства было предложено в Туркестанском регионе создать совместную специальную экономическую зону. Кроме того, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать Банк развития государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Это говорит об уделении особого внимания экономическому сотрудничеству. Как известно, на сегодня такие банки плодотворно работают во всех уголках нашей планеты. Недавно президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер предложил создать Европейский банк развития. Такое начинание безусловно повысит интеграцию. Вместе с тем, создание специальной экономической зоны выведет на новый уровень взаимное торгово-экономическое сотрудничество», - добавил Абай Отар.

Эксперт отметил, что также в ходе саммита было уделено большое внимание развитию духовных взаимоотношений между нашими народами.



